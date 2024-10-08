В Люберцах гериатры проконсультировали свыше 1 тыс пациентов за 3 года

За время существования службы гериатра в Люберецкой областной больнице проконсультировали более 1 тысячи пациентов. Всем пациентам старше 65 лет участковые терапевты проводят скрининг «Возраст не помеха», чтобы выявить признаки старческой астении. На основании этого опроса доктора выясняют, необходима ли пациенту консультация гериатра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За три года работы службы гериатра в ЛОБ проконсультированы более 1 тысячи пациентов, осуществлено 369 госпитализаций в Московский областной госпиталь для ветеранов войн, который находится в Солнечногорском районе. Некоторые пациенты побывали в госпитале не один раз», — пояснила гериатр ЛОБ Нилуфар Абдуллаева.

В Московском областном госпитале для ветеранов войн пожилые люди в течение 10 дней проходят все необходимые обследования и анализы. Если есть показания, проводятся холтеровское мониторирование, УЗИ сосудов, брахицефальных артерий. Кроме того, пожилые люди получают необходимый уход и лечение. При наличии хронических заболеваний дополнительно назначаются обследования узких специалистов: проверяется слух, с пациентом работает психолог, хирург, травматолог, невропатолог. С учетом заболеваний врач лечебной гимнастики индивидуально подбирает комплекс упражнений, которые пациент в дальнейшем сможет самостоятельно делать дома.

Если в рамках 10 дней пациент не успевает пройти какое-либо обследования, ему обязательно напишут в рекомендациях при выписке, что еще необходимо выполнить и подскажут в каком медучреждении это можно сделать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.