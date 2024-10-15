В Люберцах детские хирурги прооперировали подростка с паразитарной кистой на легком

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил 17-летний юноша с жалобами на слабость, высокую температуру, кашель и боль в правой половине грудной клетки. Проведенная диагностика выявила крупную паразитарную кисту правого легкого, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Киста образовалась из-за попадания в организм гельминта — эхинококка. Специалисты отмечают, что заражение паразитом происходит при общении с животными. Его яйца не видны невооруженным глазом и могут попасть в пищеварительную систему человека через немытые руки. Долгое время заболевание протекает бессимптомно, поэтому пациенты чаще всего обращаются к врачу, когда киста сильно увеличивается. Патология может маскироваться под другие заболевания в зависимости от локализации кисты. Пациентов могут беспокоить тяжесть в животе, головная боль, головокружение, боль в груди, кашель.

«После подтверждения диагноза с помощью лабораторного контроля и компьютерной томографии мы приняли решение о проведении операции. В нашем отделении накоплен большой опыт хирургического лечения данной патологии малоинвазивными методами через несколько проколов. Такая щадящая операция сильно сокращает травматичность вмешательства и сроки реабилитации. В данном случае мы избежали широкого разреза. Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без особенностей», — рассказал заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

Сейчас юноша уже выписан домой с выздоровлением под амбулаторное наблюдение и вернулся к обычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.