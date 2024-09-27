В Люберцах 28 сентября состоится День семейного здоровья

Врачи Люберецкой областной больницы приглашают на День семейного здоровья детей и взрослых, он состоится 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«День семейного здоровья пройдет в детской поликлинике № 2, мы совместили его с проведением диспансеризации взрослого населения в поликлинике № 6 (ул. Назаровская 3). Приглашаются детей вместе с родителями. Обращаем внимание, что мы ждем только тех пациентов, которые в этом году не проходили диспансеризацию», — отметила заместитель главврача ЛОБ Ольга Шведчикова.

В первый этап диспансеризации входят осмотр врача-терапевта, антропометрия, измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, можно пройти флюорографию. Для женщин дополнительно проводится гинекологический осмотр, а в возрасте 40+ и маммография. Для мужчин в возрасте: 45, 50, 55, 60, 64 года — скрининг на рак предстательной железы.

В дополнении к обследованиям первого этапа диспансеризации проведут УЗИ брюшной полости для взрослых.

Время проведения диспансеризации в поликлинике № 6 и детской поликлинике № 2 — с 9:00 до 14:00 по адресу: Люберцы, ул. Назаровская, дом № 3.

В День семейного здоровья предварительная запись не требуется.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.