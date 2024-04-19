В Люберцах 23 апреля пройдет прием по вопросам в сфере здравоохранения
Фото - © Сайт администрации г.о. Люберцы
В городском округе Люберцы 23 апреля проводится тематический прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения, передает пресс-служба администрации городского округа.
Прием будет проходить с 10:00 до 15:00 в администрации городского округа Люберцы по адресу: Октябрьский пр-т, д. 190.
Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 158, 231).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.