В Люберцах 23 апреля пройдет прием по вопросам в сфере здравоохранения

В городском округе Люберцы 23 апреля проводится тематический прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения, передает пресс-служба администрации городского округа.

Прием будет проходить с 10:00 до 15:00 в администрации городского округа Люберцы по адресу: Октябрьский пр-т, д. 190.

Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется по телефону: 8 (498) 732-80-08 (доб. 158, 231).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.