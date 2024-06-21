В Люберцах 22 июня проведут бесплатную диспансеризацию жителей

Жители городского округа Люберцы смогут проверить свое здоровье в мобильном медицинском пункте Люберецкой областной больницы 22 июня, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В субботу, 22 июня, в Наташинском парке городского округа Люберцы пройдет выездная диспансеризация. В нее входят: осмотр врача, антропометрия, анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, измерения артериального и глазного давления.

Результаты анализов появятся в личном кабинете госуслуг. При подозрении на наличие заболевания, пациента направят на второй этап диспансеризации — углубленное обследование для уточнения диагноза в поликлинике.

Мобильный медицинский пункт будет работать с 11:00 до 14:00 у входа в Наташинский парк со стороны улицы Попова. Отправляясь в парк на диспансеризацию, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.