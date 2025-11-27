В Люберецкой больнице заработал новый рентген-аппарат

В стационаре № 3 Люберецкой больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Цифровая медицинская техника позволяет врачу получать более точные результаты исследований, а значит назначать более эффективное лечение. С начала года в больницах Подмосковья заработали 87 новых рентген-аппаратов на сумму более 2 млрд рублей. В том числе, один начал работу сегодня в Люберецкой больнице, на его закупку было направлено 32,7 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.