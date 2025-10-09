В Липецкой области 72-летнему мужчине провели уникальную операцию

В клинике города Грязи в Липецкой области врачи сумели сделать 72-летнему мужчине операцию без разрезов, с использованием микроинструментов для избавления от сильных болей в колене и старой травмы, сообщает «Бриф24» .

«Через три дня мужчина уже сможет сам ходить — раньше потребовалось бы полтора месяца в гипсе. Похожих историй в этой больнице десятки. Малоинвазивные операции делают не только на суставах, но и на органах брюшной полости», — заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, подобные процедуры, в отличие от традиционных хирургических операций, характеризуются меньшей степенью травматичности и одновременно демонстрируют повышенную результативность, что обусловлено использованием современного оборудования.

Как отметил Артамонов, совсем недавно проведение подобных операций в районных больницах было невозможным, и пациенты нуждались в направлении к специалистам на областном уровне.

В текущем году для Липецкой области было выделено 900 миллионов на приобретение 371 единицы медицинской техники. В перечень закупок вошли эндоскопические комплексы, ультразвуковые сканеры последнего поколения, маммографы и рентгеновские аппараты.

