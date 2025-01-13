В Ленинском округе за год на 37% увеличилось число прошедших диспансеризацию

В прошлом году в медучреждениях Ленинского городского округа прошли диспансеризацию порядка 102 тыс. жителей муниципалитета. При этом, годом ранее такие профосмотры посетили только 74 тыс. человек. Востребованность процедуры увеличилась на 37%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Порядка 70 тыс. человек, прошедших чек-ап здоровья, — это взрослое население, еще свыше 30 тыс. — дети дошкольного и школьного возраста, прикрепленные к Видновской клинической больнице. Такие ребята в Ленинском округе проходят профосмотры прямо в своих образовательных организациях: в рамках проекта «Школьная медицина» врачи со всем необходимым медоборудованием выезжают в детсады и школы. Для каждого возраста — свой перечень узких специалистов и анализов», — сказал заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов.

Он отметил, что диспансеризация представляет собой комплекс диагностических обследований пациента, которые проводятся для раннего выявления хронических заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Так, в 2024 году в ходе профилактических осмотров были выявлены такие опасные состояния, как инфаркты, туберкулез, различные виды онкологии, артериальная гипертензия, отклонения в работе сердца, сахарный диабет и другие. Всем пациентам было своевременно назначено лечение.

«Пациентов, у которых диагностированы патологии, направляем на дальнейшее обследование. В 2024 году специалисты клинической больницы Ленинского округа выполнили углубленную диспансеризацию свыше 10 тысяч человек. Это на 22% больше, чем было запланировано», — рассказал Тимур Асанов.

Также в Ленинском округе в 2024 году на 29% перевыполнили план по проверке репродуктивного здоровья населения. Его можно бесплатно пройти в Видновском перинатальном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.