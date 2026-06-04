В Ленинском округе врач стала лучшим неонатологом Подмосковья

Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Юлия Кузьминова победила в региональном этапе Всероссийского конкурса и признана лучшим неонатологом Подмосковья. В профессии она работает 13 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юлия Кузьминова возглавляет отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Ленинского округа. Для участия в конкурсе она подготовила презентацию о профессии, где рассказала о сложностях работы, клинических случаях и исследованиях, а также о мероприятиях, которые проводятся в округе, включая ежегодный фестиваль «Здоровье».

«Самая большая сложность специалиста состоит в вынашивании новорожденных весом менее одного килограмма. Нужно очень грамотно подходить к работе и используемым методам, чтобы нивелировать развитие патологий в будущем», — отметила Юлия Кузьминова.

В пресс-службе со ссылкой на сотрудников центра сообщили, что работа с детьми, рожденными с тяжелыми перинатальными патологиями, требует особого внимания и высокой квалификации. В отделении ежедневно помогают малышам с экстремально низкой массой тела — менее одного килограмма.

Помимо стандартных медицинских методов в центре применяют дополнительные реабилитационные практики. Для стимуляции развития используют прослушивание классической музыки, лечебную физкультуру, сухую иммерсию и грудничковое плавание. По словам специалистов, такие методики положительно влияют на формирование нервной системы и помогают недоношенным детям быстрее адаптироваться.

Указанные направления реабилитации планируют развивать и дальше, поскольку для детей, родившихся раньше срока, сенсорный опыт имеет особое значение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.