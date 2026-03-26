В Ленинском округе в марте родились более 300 детей

Более 300 малышей появились на свет в Видновском перинатальном центре за первую половину марта 2026 года. Среди новорожденных — около 180 мальчиков и 150 девочек, также зарегистрированы многоплодные роды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Год начался урожайно: уже в январе у нас было много двоен и даже одна тройня, это прекрасно. Мальчиков всегда рождается больше, чем девочек — это такой закон природы, но я думаю, что к концу месяца девочки догонят мальчиков. Мы всегда радуемся родам, особенно когда их число растет. В начале года мы ставим перед собой цель не только сохранить этот уровень, но и увеличить число родов», — пояснила заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталья Ермакова.

Она добавила, что с начала 2026 года в центре родились порядка 1200 детей. Только в январе появились на свет восемь пар двойняшек и одна тройня.

В перинатальном центре принимают пациенток не только из Ленинского округа, но и из других городов Подмосковья, Москвы и регионов России. Учреждение проводит операции высокой сложности при врастании плаценты, что делает его востребованным у женщин из разных субъектов страны.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.