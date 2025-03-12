В Ленинском округе приступили к диспансеризации ветеранов на дому

В Ленинском городском округе в Год защитника Отечества организованы профилактические осмотры ветеранов на дому. Для удобства участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан теперь не нужно выезжать в медучреждение, врачи сами приедут проверить их здоровье. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В осмотре ветеранов заняты медики всех подразделений первичного звена Видновской клинической больницы. В их распоряжении есть все, чтобы оценить состояние здоровья пациентов и дать грамотные рекомендации. Пожилым людям измеряют артериальное давление, сатурацию крови, уровень сахара крови и другие лабораторные исследования, делают электрокардиограмму, чтобы выявить наличие или риски тех или иных заболеваний. Повторный визит к ветерану на дом происходит уже после получения результатов анализов. Накануне сотрудники больницы звонят пациенту или его родственникам и предупреждают о визите медиков», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимура Асанова.

Уточняется, что такие выезды врачей к возрастным пациентам и маломобильным гражданам проходят регулярно. Ежегодно в преддверии 9 мая видновские медики уделяют повышенное внимание ветеранам — фронтовикам, их вдовам, труженикам тыла, узникам лагерей и жителям блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда. На сегодняшний день в Ленинском округе проживают 217 человек, относящихся к данным категориям.

В пресс-службе добавили, что остальные жители Ленинского округа могут пройти диспансеризацию в любом подразделении амбулаторно-поликлинической сети Видновской клинической больницы. Записаться можно на региональном портале госуслуг, у участкового врача или по номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.