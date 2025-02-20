В Ленинском округе появилось новое оборудование для лечения зрения у детей

В детскую поликлинику клинической больницы Ленинского округа поступили новые современные аппараты для диагностики и лечения офтальмологических отклонений у детей. Они гарантируют безопасность и высокую точность процедур, а также соответствуют мировым стандартам современной медицины. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«К нам в поликлинику поступили 3 новых офтальмологических аппарата: авторефрактометр — это передовой инструмент для определения остроты зрения и кривизны роговицы у детей от трех лет, синоптофор — аппарат для диагностики и ортоптического лечения косоглазия, формирования и стабилизации бинокулярной устойчивости зрения, тренировки двигательной функции глазных мышц, в том числе после хирургических манипуляций. Третий — аппарат лазерной коррекции «Форбис» — устройство для диагностики и реабилитации зрения и профилактики косоглазия отечественного производства», — приводятся в сообщении слова заведующего педиатрическим отделением поликлиники Рамила Шахвеледова.

Он уточнил, что аналоги поступившего оборудования и ранее работали в детской поликлиники Видного, но это были устаревшие модификации с ограниченным спектром возможностей, к тому же часто ломались. Новые аппараты совершенно безопасны для детей и не вызывают у них дискомфорта.

«В Ленинском округе прядка 500 детей состоят на учете из-за различных патологий глаз, таких, как близорукость, косоглазие, амблиопия, астигматизм и других. Использование этих инновационных аппаратов позволяет значительно оптимизировать процесс диагностики и лечения: врач получает точные данные о состоянии глаз ребёнка за считанные минуты и может оперативно скорректировать терапию в соответствии с мировыми стандартами современной медицины», — пояснила врач-офтальмолог клинической больницы Ленинского округа Нурлана Аскерова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.