В Ленинском округе открылось новое детское хирургическое отделение

С конца сентября 2025 года в структуре Видновской клинической больницы начала функционировать специализированная детская хирургия. Новое 10-коечное отделение предоставляет медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Вместимость отделения составляет 10 коек, что позволяет нам принимать достаточное количество пациентов и обеспечивать им комфортные условия пребывания. Квалифицированная хирургическая помощь будет доступна в любое время дня и ночи, когда она необходима. Наши специалисты обладают необходимым опытом и компетенциями для оказания как плановой, так и экстренной хирургической помощи юным пациентам», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Отделение позволяет обеспечить комфортные условия для пребывания маленьких пациентов вместе с родителями. Хирургическую помощь оказывают в круглосуточном режиме, как в плановом порядке, так и в экстренных случаях.

«В практике встречаются различные экстренные случаи — аппендициты, перитониты, абсцессы, требующие немедленного хирургического вмешательства. Благодаря современному оборудованию и опыту наших специалистов, пациенты могут быть уверены в качестве оказываемой помощи», — отметил исполняющий обязанности заведующего детским хирургическим отделением Егор Федоров.

