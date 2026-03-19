В Ленинском округе детские хирурги пролечили 450 детей

Детские хирурги Видновской клинической больницы с августа 2025 года пролечили около 450 пациентов в Ленинском округе. Отделение работает на базе второго хирургического отделения и оказывает как плановую, так и экстренную помощь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отдельное подразделение детской хирургии начало работу на базе второго хирургического отделения Видновской клинической больницы в августе 2025 года. За это время врачи пролечили порядка 450 юных пациентов. В отделении развернуто 10 коек, что позволяет оказывать специализированную помощь детям из Ленинского округа и других муниципалитетов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.