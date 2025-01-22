В Ленинском округе 97-летняя женщина снова смогла ходить благодаря врачам

Врачи Видновской клинической больницы успешно провели лечение местной пенсионерки после сложного перелома бедренной кости и вернули ей возможность ходить. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на сотрудников учреждения здравоохранения.

«В приемное отделение Видновской больницы бригадой скорой помощи была экстренно доставлена 97-летняя труженица тыла с острой болью в левом тазобедренном суставе. Женщина упала в ванной, поскользнувшись на мокром полу после душа. По результатам обследования был поставлен диагноз — закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением», — приводятся в сообщении слова врач-травматолога Джемала Узояна.

Он пояснил, что такой перелом опасен в любом возрасте, особенно в таком преклонном. На фоне болей пациенты становятся малоподвижными, а это повышает риски развития застойной пневмонии и тромбоза вен нижних конечностей, что впоследствии может привести к смерти. К тому же обследование выявило у пациентки ряд сопутствующих диагнозов — атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, два перенесенных инсульта. Несмотря на возможные риски, врач предложил провести операцию, и труженица тыла вместе со своими родственниками дала согласие.

«Мы поставили перед собой задачу — успеть сделать все за 30 минут, чтобы минимизировать риски. Благодаря сплоченной работе операционной бригады и малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной. Ранний послеоперационный период прошел без осложнений. Уже через два дня пациентка самостоятельно передвигалась по палате», — рассказывает Джемал Узоян.

После курса реабилитации труженица тыла была выписана на амбулаторное лечение. Уже через несколько месяцев заслуженная видновчанка сможет полностью наступать на прооперированную ногу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.