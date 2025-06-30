В Кузбассе за неделю на 20% выросло число случаев ОРВИ

В Кузбассе за неделю количество зараженных острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 20%, сообщает Сiбдепо .

Так, согласно информации регионального Роспотребнадзора, в период с 16.06.2025 по 22.06.2025 было зафиксировано 4,6 тыс случаев заражения. В результате в сравнении с данными предыдущей недели показатели отразили рост на 19,8%.

Также известно, что на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области — Кузбассе» были проведены исследования клинического материала среди 208 зараженных ОРВИ. Такие исследования проводятся каждую неделю для мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди населения Кузбасса.

«По результатам исследования этиологический фактор установлен в 46 случаях. Во всех случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами», — добавили в ведомстве.