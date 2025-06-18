В Крыму объяснили, почему важно проверять репродуктивное здоровье уже в детстве

Резниченко: если сейчас уделить внимание детям, то мы получим здоровых пап и мам

Начиная с 1 сентября 2025 года, в России планируется внедрение профилактических осмотров для детей, достигших шестилетнего возраста, с целью оценки их репродуктивного здоровья. Член Общественного совета при Минздраве Республики Крым Наталья Резниченко рассказала, что такая диспансеризация позволит выявлять возможные проблемы в этой области на ранних этапах, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, осмотры будут проводиться урологами и гинекологами.

У девочек в этом возрасте можно будет оперативно диагностировать преждевременное половое созревание, которое может спровоцировать различные нарушения. Также в рамках осмотров станет возможным выявление избыточного или недостаточного веса у детей, что также может неблагоприятно отразиться на их репродуктивной функции.

«Это даст возможность вовремя подсказать родителям, что не так, и направить детей — кого-то на лечение, кого-то просто профилактировать. Мы понимаем, что здоровая молодежь в репродуктивном возрасте — это здоровые дети в будущем. И если сейчас уделить внимание детям, то мы получим здоровых пап и мам», — отметила Резниченко.

Помимо этого, у малышей в возрасте одного месяца и одного года будет проводиться проверка зрения. В шестимесячном и годовалом возрасте детям будут проверять слух. Также планируется возобновление диспансеризации у невролога.