В красную зону за любимой: пара медиков поделилась историей любви в пандемию

В 2019 году на новогоднем корпоративе в Госпитале для ветеранов войн Александр и Дарья впервые встретились. Они работали в разных отделениях, однако по-настоящему близкими они стали во время работы в «Ленэкспо», сражаясь за жизни пациентов.

Девушка отметила, что оба они переболели коронавирусом трижды, поэтому не понаслышке знают о болезни все. Они видели, как вирус меняет жизни людей, и боролись. Молодой человек всегда оставался рядом и поддерживал ее. Именно в тот момент они осознали, что хотят быть вместе не только на работе.

Во время начала первой волны пандемии молодые люди работали в разных отделениях, и стали видеть друг друга реже даже дома, так как Дарья работала по пятидневному графику, а Александр выходил на смены и работал медбратом.

По окончании волны парень вернулся к привычной работе инструктором ЛФК и проводил занятия даже с теми, кто находился в реанимации с тяжелым поражением легких.

Во время второй волны пандемии Дарью направили работать в красную зону, Александр, ни капли не сомневаясь, принял решение сопровождать и поддерживать возлюбленную в такое непростое время. Он отметил, что чувствовал потребность находиться рядом с ней вопреки всем рискам и нагрузкам.

«Конечно, это было непростое решение, но правильное. Ты всегда нервничаешь, входя в такую зону, но присутствие близкого человека придает уверенности и сил», — заключил Александр.