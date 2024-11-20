В Красногорскую больницу закупили новое оборудование для ЭКГ

Новый аппарат ЭКГ поступил в Красногорскую больницу. Благодаря этому оборудованию повысится качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму около 50 миллионов рублей. Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

ЭКГ-исследование проводится по назначению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.