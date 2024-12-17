В Красногорской подстанции скорой помощи обновят и отремонтируют автопарк

«На скорую помощь всегда ложится колоссальная нагрузка, так как именно ее специалисты первыми приходят на помощь гражданам. Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку. Особенно приятно, что на встречу пришли молодые специалисты и активно участвовали в обсуждении вопросов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обновления униформы — ее закупка будет осуществлена в начале 2025 года, обновления и ремонта автопарка автомобилей скорой, мер социальной поддержки.

Для сотрудников подстанции работает многоканальная линия, куда они могут обратиться для решения производственных и хозяйственных вопросов. Ежедневно в Красногорске дежурит 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь поступает около 250 вызовов в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.