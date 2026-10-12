В Красногорске выявили шейно-плечевой синдром у пациентки после массажа

Невролог Красногорской клинической больницы диагностировал шейно-плечевой синдром у женщины, которая три месяца страдала от боли и онемения пальцев. Симптомы появились во время поездки в Китай, где пациентка прошла курс массажа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в поликлинику №1 Красногорской клинической больницы с сильной болью в области лопатки, отдающей в левую руку, и онемением пальцев. Симптомы беспокоили ее три месяца и начались во время поездки в Китай, где она прошла курс массажа. По результатам осмотра невролог поставил диагноз «шейно-плечевой синдром».

Пациентка проходит курс медикаментозной терапии под наблюдением врачей.

«Также ей назначено комплексное обследование для исключения шейного остеохондроза, чтобы детально оценить состояние хрящевой ткани и позвоночника», — рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Вера Багирь.

Врачи напомнили, что массаж — лечебная процедура, у которой есть показания и противопоказания. Любые манипуляции с опорно-двигательным аппаратом должны проводиться только после консультации с квалифицированным специалистом.

При появлении после массажа боли, онемения или «прострелов» необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Промедление может серьезно осложнить восстановление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.