В Красногорске обсудили поддержку молодых врачей в округе

Руководители медучреждений Красногорска традиционно встретились с жителями, чтобы обсудить доступность медицинских услуг, качество обслуживания, работу поликлиник и стационаров, профилактические программы и обеспечение медикаментами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГБУЗ МО «Красногорская больница» Тимур Асанов подчеркнул, что на встрече были затронуты важные темы, такие как льготное лекарственное обеспечение, кадровая политика медицинских организаций, а также доступность и качество медицинской помощи.

Также обсудили ожидаемый приток кадров в поликлиники округа благодаря государственным программам поддержки молодых врачей, которые предусматривают обновление инфраструктуры и оборудования медицинских учреждений.

Привлечение новых кадров в амбулаторно-поликлиническое звено — одно из приоритетных направлений программы модернизации первичного звена министерства здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.