В Красногорске начали проводить регулярные встречи с пациентами в поликлиниках

В амбулаторно-поликлинических подразделениях Красногорска с января проходят ежемесячные встречи с жителями в четвёртую среду месяца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске внедрили единый формат общения с пациентами в амбулаторно-поликлинических подразделениях. Встречи с жителями проходят каждый месяц в четвёртую среду в 17:00 на территории всех подразделений.

В мероприятиях участвуют руководители подразделений, а также заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов и заместитель главного врача по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

Жителей заранее информируют о датах и местах встреч, чтобы они могли спланировать участие. Для тех, кто не может присутствовать лично, предусмотрена возможность оставить предложения по улучшению работы Красногорской больницы через горячую линию главного врача или по QR-коду. Дополнительная информация размещена по ссылкам в официальном телеграм-канале учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.