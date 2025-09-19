В Котельниках работает мобильный пункт диспансеризации

Каждый желающий может проверить свое здоровье быстро и без отрыва от повседневных дел. Обследование проводится с помощью новейшего оборудования для точной диагностики и займет минимум времени. Приходить нужно натощак (последний прием пищи за 8-10 часов до обследования), при себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Что входит в обследование: измерение давления и уровня сахара в крови, ЭКГ и пульсоксиметрия (уровень кислорода), экспресс-анализы, консультация терапевта и другие.

Все результаты появятся в электронной медицинской карте пациента.

Мобильный пункт диспансеризации работает с 10:00 до 16:00 по адресу: городской округ Котельники, 1-й Покровский проезд, дом № 5 (ТЦ «МЕГА Белая Дача»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.