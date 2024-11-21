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В Котельниках пройдет единый день диспансеризации 23 ноября

Единый день диспансеризации пройдет в городском округе Котельники 23 ноября. Все желающие могут проверить свое здоровье в рамках мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целью диспансеризации является выявление болезней на ранней стадии и коррекция основных факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, сахарного диабета и злокачественных новообразований.

Профилактические осмотры начнутся в 9:00 и продлятся до 12:00 по адресу 2-й Покровский проезд, дом № 6, корпус 1.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

«Внимательно относиться к своему здоровью — обязанность каждого человека. Комплексные обследования позволяют узнавать о состоянии своего организма, вовремя выявлять патологии и начинать их лечение», — рассказала главная медицинская сестра Котельниковской поликлиники Антонина Хлебникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.