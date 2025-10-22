В Котельниках открылась новая женская консультация

В Котельниках начала работать новая женская консультация, которая является подразделением Котельниковской поликлиники. Она рассчитана на прием более 100 пациенток в смену, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе беременным женщинам. В этом году в Подмосковье открыли 2 современных женских консультации: в Ленинском и Котельниках. Также после капитального ремонта начал работать роддом в Химках. А сейчас ведется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра, который откроется в 2027 году», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В новом здании ведут прием акушеры-гинекологи, эндокринолог, терапевт, врач УЗИ, медицинский психолог. Женская консультация оборудована современными аппаратами УЗИ, кольпоскопами, фетальными мониторами и другой медицинской техникой. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

«В этом году медицинская помощь в Котельниках вышла на принципиально новый уровень. Ранее у нас открылась современная детско-взрослая поликлиника, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Сегодня мы ввели в работу женскую консультацию, где женщины, в том числе беременные, могут получить полный спектр необходимой медпомощи. Женская консультация работает по современным стандартам: это значит, что за каждой беременной закрепляется индивидуальный помощник, который поможет записаться на прием, скрининг, консультации к врачам, а также ответит на все волнующие вопросы», — добавил главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин.

Новая женская консультация располагается по адресу: городской округ Котельники, ул. Новая, д. 3. Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый кол-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области активно реализуется нацпроект «Семья», благодаря которому строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.