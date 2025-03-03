В Котельниках началась неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью

Врач-акушер-гинеколог Котельниковской поликлиники Митасова Татьяна делится ценными рекомендациями по подготовке к беременности. Рождение ребенка — это серьезный и ответственный шаг. Поэтому важно тщательно планировать беременность, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Если женщина приняла решение стать матерью, то ей рекомендуется обратиться к гинекологу за год до предполагаемой беременности. Это позволит врачу провести полное обследование организма и назначить все необходимые исследования, анализы и тесты.

На основании результатов обследования врач даст женщине полезные рекомендации по питанию, образу жизни и коррекции любых выявленных проблем со здоровьем. Раннее выявление и контроль факторов риска на этапе подготовки к беременности значительно упростят их контроль и повысят вероятность благополучного исхода для матери и плода.

Кроме того, наблюдение и консультации акушера-гинеколога помогут заранее разрешить многие вопросы, которые могут возникнуть в первые недели беременности.

«Планирование беременности — это ответственный шаг, который не стоит упускать из виду, даже если у пары уже есть дети и предыдущие беременности протекали без осложнений. Беременность и роды представляют собой не просто испытание для организма, а серьезный вызов и проверку на прочность. Поэтому даже незначительные проблемы со здоровьем могут оказать неожиданное влияние на течение беременности и привести к возникновению сложностей», — рассказала врач акушер-гинеколог Митасова Татьяна.

Идеального времени для наступления беременности в принципе не существует. Женщина должна знать, что совпадение самых жарких месяцев лета с третьим триместром иногда усугубляет характерные осложнения последних месяцев, особенно связанные с нарушением кровообращения (отеки ног, варикозное расширение вен, геморрой и др.).

Планирование последнего триместра на прохладное время года может помочь избежать или минимизировать подобные осложнения. Очень важно, чтобы женщина поддерживала свое здоровье еще до зачатия. Мужчина и другие члены семьи должны помогать ей готовиться к беременности, поддерживать ее и мотивировать вести здоровый образ жизни. Все это будет способствовать рождению здорового ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.