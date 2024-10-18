В Королевской больнице появился новый маммограф

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Новое оборудование скоро поступит в поликлинику филиала «Юбилейный» Королевской больницы. В настоящее время в медучреждении ведется подготовка специального помещения для установки аппарата, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый маммограф, который появится в поликлинике — это современный цифровой рентгеновский скрининговый аппарат «Маммо-АМТ-Плюс», российского производства.

Маммографический аппарат обеспечит возможность получения высококачественных рентгеновских снимков молочной железы, необходимых для точной диагностики и выявления патологических новообразований на ранних стадиях.

Основными преимуществами маммографа являются простота эксплуатации и надежность, высокая разрешающая способность, низкая доза облучения пациента и персонала, режим автоматического выбора параметров экспозиции, высокое качество получаемых маммограмм.

«Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и поддержке губернатора Московской области стало возможным приобретение для нашей поликлиники важного и необходимого оборудования. Высокая производительность аппарата позволит увеличить пропускную способность отделения, что является существенным преимуществом для проведения скрининговых исследований, и позволит значительно повысить качество медицинских услуг для жителей», — отметила заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской больницы Анна Чуканина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.