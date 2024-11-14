В Королеве выпустили первые инсулиновые помпы для больных сахарным диабетом

Производство инсулиновых помп запустила в Королеве компания «Диаконт». Компания специализируется на производстве изделий для больных сахарным диабетом. Первая партия помп уже отправилась на клинические испытания. В январе 2025 года устройства поступят в лечебные учреждения и аптечные сети по всей России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Диаконт» основана в 2001 году. Разработчик ведет научно-исследовательскую работу и занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом с 2005 года. В 2010 году компания открыла производство глюкометров, а на площадке в подмосковном Королеве выпускаются тест-полоски для определения уровня глюкозы. Мощность предприятия составляет 15 тысяч упаковок готовой продукции в год. На сегодняшний день у подмосковного предприятия свыше 800 госконтрактов с больницами, поликлиниками, лечебно-профилактическими учреждениями по всей стране

Мощность нового цеха составляет 10 тысяч инсулиновых помп — на такие объемы предприятие планирует выйти уже к концу 2025 года. Кроме того, в цехе производят расходные материалы — резервуары для инсулина и катетеры. В дальнейшем компания намерена расширить объем производства, а также начать выпускать аналоги расходных материалов для инсулиновых помп ведущих европейских производителей. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей.

Инсулиновые помпы, производство которых запустили в Королеве, предназначены в первую очередь для детей, больных инсулин-зависимым сахарным диабетом. Устройство имеет минимальные размеры и весит всего 23 грамма, оснащено программой, которая позволяет выбрать режим введения инсулина, управляется с помощью приложения на мобильном телефоне, может работать вместе с системой непрерывного мониторинга глюкозы. Все это позволяет людям с сахарным диабетом вести обычный образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.