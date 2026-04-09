В Королеве установят новые лазеры для лечения глаз

Новое лазерное оборудование поступило в Королевскую больницу в Подмосковье. Аппараты установят в отделении офтальмологии стационара филиала «Юбилейный», что позволит жителям получать высокотехнологичную помощь на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Больница получила два современных лазера при поддержке губернатора и министерства здравоохранения Московской области. Оборудование расширит возможности лечения и избавит пациентов от необходимости обращаться в областные и федеральные клиники.

Первый аппарат предназначен для лечения глаукомы и вторичной катаракты. Врачи смогут проводить селективную лазерную трабекулопластику и лазерную дисцизию вторичной катаракты, а также экстренно снижать внутриглазное давление при острых приступах глаукомы.

Второй лазер будут использовать при операциях на сетчатке. Он необходим при локальных отслойках, дистрофии сетчатки и диабетической ретинопатии — серьезном осложнении сахарного диабета.

«Данный аппарат подходит для пациентов всех возрастов, поскольку дистрофия сетчатки и диабетические изменения могут возникнуть как у молодых, так и у пожилых людей», — отметила заведующая отделением офтальмологии Ирина Макаренко.

В настоящее время специалисты проводят сборку и установку оборудования. В ближайшее время на новых аппаратах начнут работать врачи отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.