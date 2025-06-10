В Королеве стартовала летняя кампания, которая охватит более 9 тыс детей

В минувший понедельник на территории Королева официально стартовала масштабная летняя оздоровительная кампания. Акцент в 2025 году сделан на активный отдых и развитие творческих способностей и охватит более 9 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Об этом в ходе оперативного совещания главе города Игорю Трифонову доложила председатель городского комитета образования Наталья Гусарова.

Более 1 440 детей уже посещают лагеря дневного пребывания, которые развернули свою работу на базе 16 школ и одной организации дополнительного образования. Также все лето в 6 учреждениях дополнительного образования будут работать досуговые площадки.

В рамках проекта «Умные каникулы» при гимназиях № 9, 17 и «Российская школа» работает летний интеллектуальный лагерь, а на базе детского технопарка «Кванториум» проходят «Инженерные каникулы», которые объединят более 3 400 школьников.

Особое внимание в этом году уделяют детям участникам специальной военной операции. Они отправятся на отдых в детские лагеря Краснодарского края и Московской области.

В рамках летней оздоровительной кампании предусмотрена и организация временного трудоустройства несовершеннолетних. В июне — июле 2025 года 384 подростка от 14 до 18 лет смогут поработать на базе образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, градообразующих предприятий.

Для удобства родителей в Подмосковье создан региональный портал, где размещена информация обо всех детских оздоровительных лагерях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.