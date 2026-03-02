В Королеве прошла первая в 2026 году акция «Спасибо, донор»

Донорская акция «Спасибо, донор!» прошла в Королеве, в ней приняли участие более 50 человек. Медики заготовили 18 литров крови для больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед донацией участники прошли обязательный медицинский осмотр и заполнили анкету о самочувствии и состоянии здоровья. Забор крови проводился в комфортных условиях с соблюдением всех требований безопасности.

Организаторами акции выступили отделение переливания крови Королевской больницы, Московская областная станция переливания крови и молодежный центр «Космос». Волонтеры встречали участников, консультировали их на всех этапах и угощали чаем.

Следующая акция «Спасибо, донор!» запланирована на 18 мая. Принять участие смогут совершеннолетние граждане России весом более 50 килограммов, не имеющие противопоказаний к донорству. Подробная информация о возможных ограничениях размещена на сайте Службы крови.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.