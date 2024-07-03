В Королеве пройдет единый день диспансеризации 6 июля

6 июля в Королеве пройдет единый день диспансеризации. С 8:00 до 14:00 всех желающих ждут в городской поликлинике на ул. Павлова, д. 10, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пациенты пройдут комплексное медицинское обследование, соответствующее их возрасту. Стандартный набор исследований включает антропометрию, общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорографию, маммографию (для женщин) и анализ крови на PSA (для мужчин). Результат можно получить через несколько дней. Врач назначит дополнительные виды обследований, если это понадобится. В единый день диспансеризации к нам в поликлинику может обратиться любой житель города вне зависимости от прикрепления, но при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторной помощи Марина Торопцева.

Диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.