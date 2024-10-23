В Королеве пройдет единый день диспансеризации 26 октября

26 октября в Королеве проведут единый день диспансеризации. С 8:00 до 14:00 желающих пройти обследование ждут в городской поликлинике филиала «Костинский» на ул. Дзержинского, д. 11. Забор крови будет осуществляться с 8:00 до 10:30. Пациенты, обратившиеся после этого времени, смогут сдать кровь на анализ в другой день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В комплекс исследований входит антропометрия, общий и биохимический анализ крови, ЭКГ, флюорография, маммография для женщин и анализ крови на PSA для мужчин. Ознакомиться с результатами и получить рекомендации врача можно будет уже через 1-2 дня. При необходимости будут назначены дополнительные виды обследований.

«В единый день диспансеризации в поликлинику сможет обратиться любой житель города, независимо от прикрепления. При себе нужно иметь базовый пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королевской больницы Марина Торопцева.

Диспансеризацию можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на диспансеризацию можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.