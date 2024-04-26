В Королеве поздравили работников городской подстанции скорой помощи

сегодня в 17:29

Глава Королева Игорь Трифонов поздравил с профессиональным праздником работников городской подстанции скорой помощи, говорится на официальном сайте администрации городского округа.

В дружном коллективе подстанции числится 275 сотрудников, 41 врач и 156 средних медработников. Благодаря поддержке Губернатора Московской области сегодня бригады королевской «скорой» могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь на самом современном уровне.

Так, с 2021 года подстанция получила 14 новых автомобилей, что позволило практически полностью обновить автопарк и увеличить количество выездных бригад.

Обеспечены медработники и современным оборудованием: дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы, автоматизированная система непрямого массажа сердца, портативные аппараты искусственной вентиляции легких и другое.

Поздравляя работников скорой помощи в преддверии профессионального праздника, Глава Королева Игорь Трифонов выразил слова благодарности за самоотверженный труд и высокую самоотдачу.

«Во время пандемии коронавируса работники скорой помощи выполняли одну из самых сложных во время эпидемии работ — всегда на ногах они первыми входили в контакт с потенциальными заболевшими, находясь при этом в группе повышенного риска. И сегодня именно они вносят неоценимый вклад в сохранение здоровья и жизни наших жителей», — сказал Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.