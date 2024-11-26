В Королеве появилось на свет свыше 1,4 тыс новорожденных в 2024 году

С начала 2024 года в Королеве родилось более 1 400 детей, что указывает на настоящий демографический рост в городе. Мальчиков оказалось немного больше, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители при выборе имен для своих детей отдают предпочтение классическим вариантам. В сентябре и октябре самыми популярными мужскими именами стали Иван, Александр, Алексей, Лев, Максим, Матвей и Артемий. Среди девочек популярностью пользуются имена София, Анна, Виктория и Елизавета.

Такой рост рождаемости — это не только радость для родителей, но и важный индикатор для всего региона. Власти Московской области активно поддерживают молодые семьи в рамках национального проекта «Демография». Каждая семья получает единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В этом наборе есть все необходимое для первых дней жизни малыша.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.