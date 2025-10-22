В Королеве открылось стоматологическое отделение для жителей отдаленных микрорайонов

Обеспечить доступность стоматологической медицинской помощи для жителей отдаленных микрорайонов — с такой просьбой королевцы обратились к главе города Игорю Трифонову на одной из «выездных администраций».

Просьбу жителей выполнили — дополнительное отделение в микрорайоне Юбилейный открыла Королевская стоматологическая поликлиника — в здании стационара филиала «Юбилейный» Королевской больницы провели косметический ремонт и лицензировали отделение на шесть лечебных кабинетов.

Отделение рассчитано на 70 посещений в смену. Здесь функционируют два кабинета смотрового приема для детей и взрослых, кабинеты врача-стоматолога терапевта и детского врача-стоматолога, а также хирургический и рентгенологический кабинеты, оснащенные современной медицинской техникой. Для комфорта пациентов в стоматологии есть удобная зона ожидания и детский уголок для самых маленьких посетителей.

Сейчас стоматологическое отделение в системе ОМС работает ежедневно с понедельника по субботу, с 8:00 до 20:00, а с первого ноября дежурная бригада специалистов, в том числе ортодонт, будет принимать и по воскресеньям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.