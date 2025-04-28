В Королеве наградили лучших сотрудников скорой помощи

сегодня в 15:28

Глава Королева Игорь Трифонов совместно с заместителем министра здравоохранения Московской области Ириной Кононовой и председателем Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андреем Голубевым поздравили с профессиональным праздником работников королевской подстанции скорой помощи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Игорь Трифонов поблагодарил коллектив за самоотверженный труд, пожелал крепкого здоровья, семейного счастья и домашнего тепла, а также вручил лучшим сотрудникам награды.

Королевская подстанция — одна из центральных в регионе. Здесь располагается центр распределения вызовов и осуществляется руководство работой подстанций семи городов — Мытищи, Пушкино, Ивантеевка, Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский.

В дружном коллективе подстанции работают 212 сотрудников, среди которых: 30 врачей, из них 2 кандидата медицинских наук, 82 фельдшера, 38 человек медицинского персонала и 62 водителя. Благодаря поддержке Губернатора Московской области сегодня бригады королевской «скорой» могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь на самом современном уровне.

Сейчас автопарк Королевской подстанции полностью обновлен. В настоящее время в распоряжении службы находятся 22 автомобиля, все они не старше трех лет. Из них 17 ежедневно выходят на линию.

Обеспечены медработники и современным оборудованием: дефибрилляторы-мониторы, электрокардиографы, автоматизированная система непрямого массажа сердца, портативные аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.