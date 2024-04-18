В Королеве члены партии «Единая Россия» сдали кровь

20 апреля отмечается национальный день донора крови в России.

Благодаря акции в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови, который будет направлен на нужды СВО.

«Каждый из нас может в любой момент оказаться в ситуации, когда нам понадобится кровь, и в этот момент настоящим героем станет донор, готовый отдать свою кровь для спасения чужой жизни. Донорство крови — это не просто благородное дело, а жизненно важная необходимость. Поддерживая и поощряя донорство, мы стремимся к созданию здорового и бесконфликтного общества, где каждый готов помочь другому в трудную минуту», — прокомментировала руководитель фракции местного отдаления партии «Единая Россия» Ольга Волкова.

В Королеве Отделение переливания крови находится по адресу: ул. Циолковского, д. 24.

Для сдачи крови необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 511-84-53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.