В комплекте «Я родился в Подмосковье!» теперь стало больше подарков

Теперь в комплект «Я родился в Подмосковье!» включены светоотражающие наклейки для колясок и коврик для ванной с противоскользящим покрытием, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева включает в себя все необходимое для новорожденных — всего 50 предметов. В него входят товары для гигиены и ухода за ребенком, одежда, игрушки, постельное белье, подогреватель для детского питания и множество других вещей.

«Для получения подарочного набора необходимо, чтобы хотя бы один из родителей являлся гражданином Российской Федерации, а также свидетельство о рождении ребенка, выданное органом ЗАГС Московской области. А для оформления денежной выплаты нужны: лицевой счет заявителя, бик банка заявителя, электронная почта», — рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии стационарного отделения № 1 Родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства Светлана Блейм.

Заявление на получение подарочного набора или денежной выплаты можно подать прямо в палате роддома одновременно с оформлением первых документов для новорожденного. Больше информации о системе родовспоможения в Подмосковье можно найти на специальном портале или получить по телефону контактного центра 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.