В поликлинике № 1 на проспекте Ленина, 30 в Балашхие начала работать врач-гематолог Юлия Палвенко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

У врача-гематолога Юлии Павленко — дипломы о высшем образовании и об окончании ординатуры Саратовского медицинского университета. После учебы она посвятила себя выбранной профессии, и вот уже 23 года лечит людей с заболеваниями костного мозга и лимфоидной системы — лейкозами и лимфомами, а также с гематологическими, неопухолевыми заболеваниями, такими как гемофилия и болезнь Виллебранда. В Балашихинскую больницу пришла из Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова. Будучи жительницей Балашихи, теперь до нового места работы добирается за более короткое время.

«Показанием для консультации гематолога являются изменения в крови — они сопровождают абсолютное большинство патологических состояний. И зачастую первым проявлением заболевания является снижение уровня гемоглобина. Когда он не укладывается в критерии таких состояний, как В12-дефицитная, фолиеводефицитная или железодефицитная анемия, причину следует искать в патологии кроветворения», — сказала Юлия Павленко.

Врач-гематолог принимает в понедельник, среду и пятницу с 08:00 до 14:00, во вторник и четверг — с 14:00 до 20:00. Кроме того, у нее одна рабочая суббота в месяц с 09:00 до 15:00. Запись на прием через портал госуслуг, по номеру 122, а также по направлению врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.