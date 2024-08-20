В Коломну привезли вакцину от пневмококковой инфекции

В Коломенской больнице начинается период активной вакцинации жителей округа против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В прививочные кабинеты поликлиник поступила новая партия вакцины от пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пневмококковая инфекция — группа заболеваний, вызываемых пневмококком. Источником пневмококковой инфекции являются как уже заболевшие, так и носители пневмококков. Основной механизм заражения — воздушно-капельный: инфицирование происходит при чихании, кашле, разговоре с источником инфекции.

«Одним из самых эффективных методов профилактики пневмококковой инфекции является вакцинация детей раннего возраста и взрослых из группы риска. Иммунитет вырабатывается уже через 10-15 дней после введения вакцины. Прививка от пневмококка поможет предотвратить развитие серьезных заболеваний, вызывающих опасные для жизни осложнения, самым основным из которых является пневмония пневмококковой этиологии», — отметила заведующая отделом эпидемиологического надзора Коломенской больницы Светлана Кузина.

Вакцинация от пневмококка рекомендована детям в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, а также взрослым из группы риска: пожилым людям в возрасте 65+, пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и печени, курильщикам, пациентам с иммунодефицитом.

Вакцина против пневмококковой инфекции есть в наличии во всех взрослых и детских поликлиниках и амбулаториях Коломенской больницы. Перед прививкой необходимо записаться на прием к педиатру или терапевту вашей поликлиники. После осмотра при отсутствии противопоказаний врач направит в прививочный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.