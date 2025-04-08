В Коломне заработал один из 4 областных Центров охраны здоровья семьи и репродукции

Один из четырех подмосковных Центров охраны здоровья семьи и репродукции работает в Коломне. В 2025 году его открыли на базе Коломенского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 1000 пациентов уже получили здесь помощь. Центр оказывает необходимую поддержку семейным парам, планирующим пополнение. В комфортных условиях здесь предоставляют полный спектр медицинской помощи — от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности.

«234 операции по восстановлению репродуктивной функции малоинвазивным методом провели пациенткам Центра в отделении гинекологии. 908 будущих родителей прошли диспансеризацию репродуктивного возраста. Также здесь функционируют кабинеты патологии шейки матки, привычного невынашивания беременности и репродуктивного здоровья», — сказала заведующая Консультативно-диагностическим отделением Коломенского перинатального центра Ирина Трифонова.

В медучреждении прием ведут маммолог, детский гинеколог, уролог и эндокринолог. Психолог, юрист и социальный работник консультируют по вопросам охраны семьи и мерам социальной поддержки беременных женщин и их детей. Услуги предоставляются в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Подробную информацию о Центре охраны здоровья семьи и репродукции можно получить по телефонам: 8(496)619-36-11 и 8(496)619-36-07.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.