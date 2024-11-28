В Коломне рассматривают вопрос о переезде детской стоматологии в другое здание

Жители Коломны встретились с главным врачом местной больницы Николаем Макаровым, чтобы обсудить актуальные вопросы, касающиеся здравоохранения. Речь шла о детской стоматологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ситуация с детским стоматологическим обслуживанием постепенно улучшается. В настоящее время детей принимают два специалиста в Коломне и один врач в Озерах. Планируется, что в конце ноября к работе приступит еще один врач, а до конца года ожидается прибытие третьего детского стоматолога.

Кроме того, рассматривается вопрос о переезде детской стоматологии в другое здание. Это позволит создать более комфортные условия для лечения маленьких пациентов.

Макаров отметил, что к 2025 году перед кадровой службой Коломенской больницы стоит задача полностью укомплектовать штат терапевтами и педиатрами, а также продолжать привлекать узких специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.