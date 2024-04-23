В Коломне прошел личный прием граждан по вопросам здравоохранения

23 апреля в Московской области состоялись личные приемы граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения. В Коломне прием прошел с участием главы городского округа Коломна Александра Гречищева и главного врача Коломенской больницы Олега Митина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сфера здравоохранения — чувствительная тема для жителей всех округов, поскольку касается здоровья нас и наших близких. Важно понимать, с какими трудностями сталкиваются пациенты при обращении за медицинской помощью. Личные приемы граждан в полной мере позволяют владеть этой информацией и решать на месте частные вопросы пациентов либо принимать меры к устранению системных проблем», — сказал по итогам приема Митин.

Он проводит личные приемы граждан еженедельно по понедельникам. Каждый третий понедельник личный прием граждан проходит по адресу: Озеры, ул. Ленина, дом № 73а, здание детской поликлиники, 3 этаж, приемная. В остальные понедельники задать свой вопрос руководителю медучреждения можно по адресу Коломенской больницы: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318, корпус № 4, 1 этаж, кабинет главного врача.

Запись на прием к главному врачу по личным вопросам осуществляется по единому номеру: 122, а также по номеру горячей линии главного врача: 8(498)602-03-59 доб. 18009. Режим работы — с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.