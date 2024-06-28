В Коломне продолжаются проверки здоровья на свежем воздухе

29 июня жители городского округа Коломна снова смогут проверить свое здоровье на свежем воздухе. Дежурить медики будут в сквере имени В. А. Зайцева, расположенного в Коломне, и в парке «Дубки», расположенного в Озерах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проверка здоровья на свежем воздухе сильно понравилась коломенцам и озерчанам. Это конечно же очень удобно, потому что, во-первых, проверить здоровье можно в выходной день, когда ты не занят, во-вторых, для этого не нужно записываться на прием в поликлинику. Подобный формат проведения первого этапа диспансеризации предлагается жителям уже третий год, и он по-прежнему находит положительный отклик у людей», — рассказала Татьяна Чернышева, заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы.

В ходе диспансеризации можно будет измерить вес и рост, артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови (это необходимо делать натощак), пройти ЭКГ (электрокардиография), а также анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Дежурить медики будут с 9:00 до 13:00 в парке «Дубки» и сквере им. Зайцева.

Для проверки своего здоровья при себе нужно иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.