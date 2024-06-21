В Коломне продолжают проверки здоровья на свежем воздухе

Почти 150 жителей Коломны и Озер уже проверили здоровье во время работы выездных бригад медиков в парках округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

«22 июня выездные бригады снова будут работать в сквере им. Зайцева и в парке «Дубки». С 9 до 13 часов можно прийти в парк и совместить прогулку на свежем воздухе с прохождением исследований, входящих в первый этап диспансеризации. По результатам исследований при выявлении проблем со здоровьем пациенты при необходимости будут направлены на дополнительное обследование», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Для прохождения процедур обязательно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.