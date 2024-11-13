В Коломне 16 ноября пройдет день семейного здоровья

Медики Коломенской больницы приглашают всех жителей городского округа Коломна пройти профилактические осмотры в день семейного здоровья. Прийти на прием к врачам можно всей семьей сразу. День семейного здоровья состоится 16 ноября в поликлинике № 2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этот день мы будем рады принять у себя целые семьи. Ждем родителей с детьми, будет здорово, если смогут присоединиться бабушки и дедушки. Взрослые и дети смогут получить консультацию терапевта или педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, выполнить ЭКГ и сдать анализ крови. Мамы и бабушки дополнительно смогут проверить женского здоровье, выполнив маммографию и сдав мазок на цитологию», — сказала заведующая поликлиникой № 2 Коломенской больницы Юлия Новожилова.

Принять участие в дне семейного здоровья можно по предварительной записи, которая будет осуществляться ежедневно до пятницы, 15 ноября включительно с 8:00 до 20:00 в регистратуре поликлиники № 2. Для записи потребуются паспорт и медицинский полис одного из взрослых участников дня семейного здоровья.

Прием пройдет с 8:00 до 12:00 по адресу: Коломна, ул. Астахова, д. 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.