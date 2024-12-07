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В кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» можно узнать о системе родовспоможения

В Московской области работает кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Его операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Важно отметить, что звонки поступают в том числе из других регионов.

Позвонить и задать интересующие вопросы можно по номеру: 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Также с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.