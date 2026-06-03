В Клину запустили КТ-скрининг курильщиков старше 45 лет

Пилотный проект по ранней диагностике рака легких стартовал в марте в Клину. Заядлым курильщикам старше 45 лет вместо флюорографии проводят низкодозную компьютерную томографию, решение приняло министерство здравоохранения Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинская больница вошла в число четырех медучреждений Подмосковья, где обследование проводят на низкодозном компьютерном томографе. Проект рассчитан на жителей старше 45 лет, которые курят не менее одной пачки в день на протяжении десяти лет и более.

«Вместо флюорографии им выполняется компьютерная томография, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. Доза облучения у аппарата небольшая, но результаты позволяют обнаруживать заболевания бронхолегочной системы на самых ранних стадиях», — отметил заведующий центром здоровья Тувин Лой.

С начала реализации проекта в Клину обследование прошли 39 человек. У 11 пациентов выявили серьезные изменения в легких, у одного дополнительно обнаружили аневризму аорты. У трех человек диагностировали различные онкологические заболевания. Пациентов направили к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения.

Программа проводится в рамках диспансеризации. Записаться можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-боты в МАХ, по телефону 122 или обратившись в центр здоровья Клинской больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.